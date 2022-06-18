Литва заборонила перевезення санкційних товарів між Росією та Калінінградською областю

Транзит через Литву можливий, якщо завантаження товарів відбулось до 17 червня.
Від 18 червня Литва забороняє транзитне перевезення товарів і технологій, на які накладені санкції, між Росією та Калінінградською областю, що розташована між Литвою та Польщею.
Лист з рішення від литовського оператора залізниць LTG Cargo опублікував у Telegram губернатор Калінінградської області Антон Аліханов.
Зазначається, якщо санкційні товари та вантажі йдуть з однієї частини Росії до іншої, але через територію ЄС – їхнє перевезення заборонено.
За словами Аліханова, заборона торкнеться 40-50% продукції, яку перевозять із Росії через Литву – це, зокрема, будівельні матеріали, цемент і метал. Губернатор заявив, що тепер на поромну лінію Усть-Луга–Балтійськ потрібні додаткові судна для постачання товарів.
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