Литва заборонила своїм військовим та службовцям відвідувати РФ, Білорусь і Китай: деталі

Уряд Литви заборонив військовослужбовцям та статутним службовцям поїздки до Російської Федерації, Білорусі та Китаю поза службою, які "становлять загрози безпеці" країні.

Про це повідомляє LRT із посиланням на Міністерство оборони.

"У Стратегії національної безпеки зазначено, що Російська Федерація, Республіка Білорусь та Китайська Народна Республіка становлять загрози безпеці Литви та її громадянам, серед таких загроз – шпигунство проти Литви з боку розвідувальних служб та служб безпеки цих країн", - йдеться у проєкті постанови.

Литовське відомство наголошує, що ці країни збирають інформацію про громадян Литви, які мають право доступу до секретної інформації, шукають їх вразливі місця та прагнуть використовувати для вербування на своїй території або у третіх країнах. Крім тогою, розвідка та служби безпеки Росії та Білорусі проводять допити та провокації литовських громадян, які в'їхали на їхню територію.

Уряд також встановив випадки та процедури, які дають змогу відвідувати країни, включені до списку. Зокрема, дозвіл може бути виданий у разі смерті близьких родичів та подружжя, під час здійснення батьківських або опікунських прав, а також у питаннях майнових прав, які не можуть бути вирішені заочно.

До слова, наприкінці минулого року Сейм прийняв поправки до закону, який забороняє військовим та статутним службовцям виїжджати до недружніх країн, і доручив уряду скласти список таких країн.

Нагадаємо, мер Вільнюса Валдас Бенкунскас порівняв російські школи в Литві з "гетто sз плакатами Путіна". За його словами, зараз закривати ці навчальні заклади не потрібно. Натомість, переконаний Бенкунскас, "треба подивитися на зміст – що відбувається у цих школах".

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