Сейм Литви заборонив носіння георгіївської стрічки, а також написання у публічному просторі літер Z та V.

Відповідні поправки до кодексу адміністративних правопорушень та до закону про збори прийняли 124 депутати. Проти виявився лише один член литовського парламенту.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

"Ці поправки є необхідними для забезпечення національної безпеки, якщо ми хочемо уникнути долі України", — зазначила з трибуни законодавчих зборів одна з ініціаторів заборони Моніка Ошмянскене.

Ті особи, які порушать заборону, повинні будуть сплатити штрав у розмірі від 300 до 700 євро, водночас юридичні особи матимуть віддати за порушення 1,2 тис. євро.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт про про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку Російської Федерації як держави-терористки, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями Російської Федерації у війні проти України (Z та V).

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