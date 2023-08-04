Литва закриває пункти пропуску на кордоні з Білоруссю: "Всі приготування вже зроблені"

У Литві зізналися, що таємно підготувалися до будь-якого розвитку подій з боку "вагнерівців" у Білорусі.

Литва планує закрити два з шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю на тлі передислокації та провокацій найманців "Вагнера" у РБ.

Про це пише LRT з посиланням на заяву заступника міністра внутрішніх справ Литви Арнольда Абрамавічуса.

"Найближчим часом буде ухвалено рішення про закриття двох пунктів пропуску. Якщо сьогодні в Польщі працює один пункт пропуску, то у нас їх шість. Одним із запобіжних заходів було б скорочення з шести пунктів пропуску до чотирьох", – сказав Абрамавічуса.

Зазначається, що у країні розглядають закриття пунктів пропуску "Шумськ" і "Тверечь". Рішення про це має ухвалити уряд Литви.

Заступник командувача Державної прикордонної служби Литви Саулюс Некрашявічюс зауважив, що закриття деяких діючих прикордонних пунктів на кордоні з Білоруссю зменшить ризик виникнення загроз.

"Якщо ми зменшуємо кількість інцидентів, ми зменшуємо і загрози", – сказав він.

За словами Некрашявічюса, Шумський і Тверецький пункти відрізняються обмеженою пропускною здатністю транспорту та людей.

"Не весь транспорт проїжджає через КПВВ Твереча і Шумськ, це пов’язано з дорогами, інфраструктурою пунктів пропуску, з можливостями сусідньої країни і інфраструктурою там – давно домовилися, що не всі транспортні засоби проїдуть через ці пункти пропуску. Через пункт пропуску "Тверечь" транспортні засоби з вантажем не проїжджають, через "Шумську" проходять тільки транспортні засоби масою до 3,5 тонн", — пише видання.

За його словами, при розгляді питання про закриття кількох пунктів пропуску враховуються не лише національні, а й регіональні рішення.

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"Польські сусіди кілька етапів закрили пункти пропуску з Білоруссю, зараз у них один міжнародний автомобільний пункт пропуску та три-чотири залізничних. Таким чином, ми сприяли б регіональному рішенню про застосування єдиних заходів", - сказав Некрашявічюс.

Своєю чергою, очільник Комітету Сейму з питань національної безпеки та оборони Литви Лаурінас Кашчюнас також додав, що на тлі ситуації з найманцями "Вагнера" в Білорусі закриття деяких литовських прикордонних пунктів є "лише питанням часу".

"Ми трохи відрізняємось від поляків. Поляки більше публічно демонструють силу на кордоні. Ми цього не робимо публічно, але весь план, усі приготування зроблені. На якомусь етапі долучилася б і наша армія", – сказав Кашчюнас.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново зустрівся із президентом Литви Гітанасом Науседою. Зустріч відбулася на тлі провокацій з боку Білорусі, де зараз розташувалися "вагнерівці". Одидві країни наголосили, що весь блок НАТО залишається пильним і готовим до будь-якого можливого сценарію розвитку подій.

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