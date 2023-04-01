Литва запропонувала Росії обговорити "напрямок ваших кораблів" під час головування в Радбезі ООН

У Литві з іронією поставились до того, що Росія з 1 квітня буде головувати у Радбезі ООН.

Голова Міністерства закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс іронічно привітав Росію з тим, що починаючи з 1 квітня вона буде місяць головувати у Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Своє привітання він написав у себе в Twitter.

Ландсбергіс запропонував провести енергійну дискусію щодо "напрямку російських кораблів".

"Вітаємо Росію з початком головування в Раді Безпеки ООН! З нетерпінням чекаємо на енергійні дискусії щодо пропозиції України про місце призначення ваших військових кораблів", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав головування Росії у Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй "поганим першоквітневим жартом".

Крім того, ми раніше інформували, що на засіданні Ради безпеки ООН, яке було скликане через погрози Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі, не лише традиційні союзники України висловили застереження проти цього, але й Китай наголосив, що розміщення ядерної зброї за межами суверенних кордонів неприпустиме.

Читайте також: