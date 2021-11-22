Литва заявила про нову тактику білоруських прикордонників у проштовхуванні мігрантів

Литва заявила про нову тактику білоруських прикордонників у проштовхуванні мігрантів

Тепер групи мігрантів є невеликими — складаються з 3-5 осіб.

Литва заявила, що білоруські прикордонники запровадили нову тактику проштовхування мігрантів через кордон, що значно ускладнює роботу литовської сторони.

Про це пише Delfi з посиланням на главу Служби охорони державного кордону Литви Рустама Любаєва.

Також читайте Мігрантська криза: Литва створила військову базу на кордоні з Білоруссю

"Ми помітили, що змінилася тактика – білоруські силовики заштовхують у Литву невеликі групки мігрантів – по 3-5 осіб, це ускладнює процес пошуку цих груп, їх фіксування та затримання. Однак цих людей всеодно затримують", – сказав у понеділок вранці Любаєв LRT.

Минулої доби з Білорусі до Литви намагалися потрапити 70 нелегальних мігрантів. Литовські прикордонники їх затримали, проте з гуманітарних причин вирішили допустити двох мігрантів, повідомив Любаєв.

Слід зазначити, що з початку серпня прикордонники отримали право не впускати іноземців, які переходять кордон із Білоруссю у заборонених місцях. Відтоді до Литви не впустили близько 7250 біженців.

Цього року незаконно до Литви потрапили понад 4000 мігрантів.

Нагадаємо, країни Великої сімки переконані, що міграційна криза у Білорусі — це лише спроба відволікти увагу світу від ігнорування міжнародного права. Країни висловили підтримку Польщі, Литві та Латвії. У G7 наголосили, що дії самопроголошеного Президента Білорусі щодо мігрантів не змусять міжнародну спільноту забути про ситуацію, яка відбувається і в самій країні.