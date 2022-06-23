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Литва збирається розмістити ще більше військ НАТО на тлі російських погроз

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Литва збирається розмістити ще більше військ НАТО на тлі російських погроз

Фото: Associated Press

Литва повинна збільшити витрати на оборону до 3% ВВП, аби мати можливість розмістити значно більшу кількість військ НАТО.

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив про це напередодні саміту НАТО, на якому будуть розглянуті способи протидії загрозам безпеки, що виходять від Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Союзники по НАТО не можуть дійти згоди щодо розгортання військ і додаткового озброєння, тому східні держави, ближчі до Росії, прагнуть отримати більше постійних підкріплень на своїй території, хоча їм може бракувати інфраструктури для їх розміщення.

Повідомляється, що зараз Німеччина командує загоном НАТО чисельністю близько 1700 осіб в Литві, який був посилений відразу після лютневого вторгнення Росії в Україну.

Напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Мадриді, Берлін погодився виділити боєздатну бригаду чисельністю близько 3000 осіб, яку в разі необхідності можна буде швидко перекинути для захисту Литви.

Нагадаємо, Росія знову погрожує Литві через обмеження транзиту до Калінінграда. Так, РФ планує відключити Литву від спільної електромережі. Відповідний проєкт буде розглянуто в парламенті.

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