Литву погодилися залишити 270 мігрантів: вони отримають по 1000 євро

Литву погодилися залишити 270 мігрантів: вони отримають по 1000 євро

Переважно йдеться про громадян Іраку. Декілька людей повертаються до Росії та Індії.

У Литві 270 мігрантів, які цього року нелегально потрапили до країни, погодилися добровільно повернутися додому. Натомість вони отримають виплату в розмірі 1000 євро.

Про це розповів заступник начальника прикордонної служби Литви Римантас Петраускас у коментарі BNS.

"Ми маємо 272 особи, які покинуть країну, абсолютна більшість — із компенсацією у 1000 євро. Одиниці відлетіли і не отримали цих виплат", — сказав Петраускас.

За його словами, переважно йдеться про громадян Іраку. Декілька людей повертаються до Росії та Індії. Їх перевозять комерційними рейсами. Ще близько 80 мігрантів поки залишаються у Литві.

Минулого року до Литви потрапили понад 4,2 тисячі мігрантів, переважно вихідців з Іраку. Литва та інші західні країни звинувачують режим Лукашенка в організації потоків мігрантів та називають це гібридною агресією.

За даними литовських прикордонників, добровільно чи примусово виїхали з країни вже понад тисячу мігрантів. Загалом у п’яти центрах розміщення Литви залишилося майже 3,1 тис. мігрантів.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагала мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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