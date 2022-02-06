Литву погодилися залишити 270 мігрантів: вони отримають по 1000 євро

Переважно йдеться про громадян Іраку. Декілька людей повертаються до Росії та Індії.
У Литві 270 мігрантів, які цього року нелегально потрапили до країни, погодилися добровільно повернутися додому. Натомість вони отримають виплату в розмірі 1000 євро.
Про це розповів заступник начальника прикордонної служби Литви Римантас Петраускас у коментарі BNS.
"Ми маємо 272 особи, які покинуть країну, абсолютна більшість — із компенсацією у 1000 євро. Одиниці відлетіли і не отримали цих виплат", — сказав Петраускас.
За його словами, переважно йдеться про громадян Іраку. Декілька людей повертаються до Росії та Індії. Їх перевозять комерційними рейсами. Ще близько 80 мігрантів поки залишаються у Литві.
Минулого року до Литви потрапили понад 4,2 тисячі мігрантів, переважно вихідців з Іраку. Литва та інші західні країни звинувачують режим Лукашенка в організації потоків мігрантів та називають це гібридною агресією.
За даними литовських прикордонників, добровільно чи примусово виїхали з країни вже понад тисячу мігрантів. Загалом у п’яти центрах розміщення Литви залишилося майже 3,1 тис. мігрантів.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагала мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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