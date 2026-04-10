"Люблю Віктора": Трамп може втратити свого друга у Європі після виборів

Трамп і Орбан / © Associated Press

Прем’єр Венгрії Віктор Орбан отримує від президента США Дональда Трампа не лише ідеологічне визнання, а й конкретні економічні пільги, як-от річне звільнення від санкцій на купівлю російської нафти.

Про це пише CNN.

Однак поточні вибори стали найважчим викликом для прем’єра: опозиційна партія «Тиса», очолювана колишнім соратником режиму Петером Мадьяром, впевнено лідирує в опитуваннях. Останні дані свідчать про значний відрив опозиції (до 13-18%), що дає Мадьяру реальний шанс не просто перемогти, а й отримати більшість у парламенті, зосередившись на питаннях корупції та добробуту замість глобальних ідеологічних воєн.

Поразка Орбана може стати серйозним ударом по амбіціях адміністрації Трампа інтернаціоналізувати свій рух. Якщо «символ сили» правих популістів програє, це підірве впевненість подібних рухів по всій Європі та продемонструє стійкість демократичних інститутів. Хоча створена Орбаном мережа аналітичних центрів та медіа продовжуватиме працювати, втрата державної підтримки неминуче послабить її вплив, перетворюючи Будапешт з «моделі майбутнього» на застереження про межі популістської влади.

У США підтримують Орбана

Дональд Трамп знову висловив свою прихильність Орбану.

«Вельмишановний прем’єр-міністре Угорщини Вікторе Орбан — воістину сильний і могутній лідер із доведеним досвідом досягнення феноменальних результатів. Він невпинно бореться за свою велику країну і народ, і любить їх так само сильно, як і я — Сполучені Штати Америки. Віктор наполегливо працює, щоб захистити торгівлю, створювати торгівлю, розвивати торгівлю, розвивати економію зупинити нелегальну імміграцію та забезпечити закон та порядок!» — написав президент США.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс теж публічно хвалив Віктора Орбана й закликав угорців його підтримати. Такі жести підтримки іноземними високопосадовцями політиків, у яких попереду вибори, зустрічаються вкрай рідко. А також критикував «брюссельських бюрократів» і «елементи в українських спецслужбах», що намагаються, за словами віцепрезидента США, вплинути на вибори в Угорщині.

Венс під час свого візиту до Угорщини на підтримку Віктора Орбана просто на передвиборчому мітингу зателефонував Дональду Трампу, який «зізнався» Орбанові в любові.

Венс відкинув закиди у власному втручанні в угорські вибори, бо США «ніколи не погрожували Угорщині». Натомість згадав, як Брюссель заморожував мільярди доларів для Угорщини — в Єврокомісії, між тим, пояснювали це відступом Будапешта від верховенства права.