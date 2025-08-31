Любов проти ідеології: ультраправий політик покинув партію заради стосунків із моделлю, яка раніше була чоловіком

Міхаліна Маніос і Давід Шостак / © rmf24.pl

У Польщі політик ультраправої антиукраїнської партії «Конфедерація» Давид Шостак покинув цю політичну силу через стосунки з моделлю Міхаліною Маніос, яка до 18 років була хлопцем.

Про це повідомляє RMF24.

Жінка сама оголосила про стосунки в соціальних мережах.

Вона здобула популярність після участі в програмі «Топ-модель», де посіла третє місце. Вона також з’явилася на «Голосі Польщі» та рекламувала бренд Top Secre. Через кілька років Міхаліна зникла з громадського життя. Вона закінчила навчання зі шведської філології та психології, а зараз завершує навчання з сексології. Зараз живе у Швеції та Польщі. Зі своїм партнером, Давідом Шостаком, модель познайомилася в інтернеті.

В одному з інтерв’б Міхаліна розповідала, що «від народження була замкнена в чоловічому тілі, живучи проти своєї волі». Вона мріяла бути дівчинкою ще в дитячому садку.

Давид Шостак у соцмережі X писав про себе так: «Католик, поляк, націоналіст. Активіст „Конфедерації“, член Національного руху і Союзу солдатів національних збройних сил».

Шостак заявив, що не розуміє, чому новина про їхні стосунки викликала стільки емоцій серед інтернет-користувачів. «Михася — це стовідсотково жінка. Своєю чарівністю, емоційністю та внутрішньою красою вона може надихнути багатьох жінок», — запевнив колишній політик Конфедерації. Він також процитував Біблію та додав, що такі цінності, як віра, важливі для пари.

«Ми обоє віруючі, але також маємо відкритий розум. Я не можу уявити собі стосунки з кимось, хто не є віруючим. Ніщо не заважає нам одружитися в церкві в майбутньому. Немає жодних обмежень. Міхаліна — жінка. Коли ми познайомилися, я не міг уявити, що втратив би когось на кшталт неї. Я знав, що маю шанс бути у стосунках з прекрасною, цінною жінкою. Вона — еліта нації; просто подивіться на її біографію», — пояснює він.

Також Давид додає, що хоче довести, що «Конфедерація» і Національний рух «не є жорсткими фанатиками, а людьми, які відкриті до інших людей».

Як додає Оnet, Міхаліна Маніос народилася гермафродитом. При народженні вона мала як жіночі, так і чоловічі геніталії. У дитинстві її називали Міхал.

