ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
558
Час на прочитання
2 хв

Любов проти ідеології: ультраправий політик покинув партію заради стосунків із моделлю, яка раніше була чоловіком

У Польщі політик антиукраїнської «Конфедерації» обрав стосунки з трансгендерною моделлю замість кар’єри.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Міхаліна Маніос і Давід Шостак

Міхаліна Маніос і Давід Шостак / © rmf24.pl

У Польщі політик ультраправої антиукраїнської партії «Конфедерація» Давид Шостак покинув цю політичну силу через стосунки з моделлю Міхаліною Маніос, яка до 18 років була хлопцем.

Про це повідомляє RMF24.

Жінка сама оголосила про стосунки в соціальних мережах.

Вона здобула популярність після участі в програмі «Топ-модель», де посіла третє місце. Вона також з’явилася на «Голосі Польщі» та рекламувала бренд Top Secre. Через кілька років Міхаліна зникла з громадського життя. Вона закінчила навчання зі шведської філології та психології, а зараз завершує навчання з сексології. Зараз живе у Швеції та Польщі. Зі своїм партнером, Давідом Шостаком, модель познайомилася в інтернеті.

В одному з інтерв’б Міхаліна розповідала, що «від народження була замкнена в чоловічому тілі, живучи проти своєї волі». Вона мріяла бути дівчинкою ще в дитячому садку.

Давид Шостак у соцмережі X писав про себе так: «Католик, поляк, націоналіст. Активіст „Конфедерації“, член Національного руху і Союзу солдатів національних збройних сил».

Шостак заявив, що не розуміє, чому новина про їхні стосунки викликала стільки емоцій серед інтернет-користувачів. «Михася — це стовідсотково жінка. Своєю чарівністю, емоційністю та внутрішньою красою вона може надихнути багатьох жінок», — запевнив колишній політик Конфедерації. Він також процитував Біблію та додав, що такі цінності, як віра, важливі для пари.

«Ми обоє віруючі, але також маємо відкритий розум. Я не можу уявити собі стосунки з кимось, хто не є віруючим. Ніщо не заважає нам одружитися в церкві в майбутньому. Немає жодних обмежень. Міхаліна — жінка. Коли ми познайомилися, я не міг уявити, що втратив би когось на кшталт неї. Я знав, що маю шанс бути у стосунках з прекрасною, цінною жінкою. Вона — еліта нації; просто подивіться на її біографію», — пояснює він.

Також Давид додає, що хоче довести, що «Конфедерація» і Національний рух «не є жорсткими фанатиками, а людьми, які відкриті до інших людей».

Як додає Оnet, Міхаліна Маніос народилася гермафродитом. При народженні вона мала як жіночі, так і чоловічі геніталії. У дитинстві її називали Міхал.

Раніше ми писали, що у Польщі чоловік напав на українців через українську мову.

Дата публікації
Кількість переглядів
558
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie