Любите чорну каву без цукру: психологи виявили неочікувані риси вашого характеру

Кава в турці

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Люди, які віддають перевагу виключно чорній каві без молока та цукру, а також іншим гірким продуктам (тоніку, пиву, редьці), частіше демонструють специфічні, так звані «темні» риси характеру.

Психологи з Інсбрукського університету (Австрія) провели дослідження за участю майже тисячі респондентів і виявили дивовижний зв’язок між смаковими вподобаннями та прихованими рисами особистості., пише медично-інформаційний портал Egeszsegkalauz.hu.

Гіркий смак та «повсякденний садизм»

Результати експерименту показали, що шанувальники гіркого в середньому виявилися ближчими до антисоціальних проявів, ніж ті, хто любить солодке. Найсильнішу кореляцію дослідники помітили з так званим «повсякденним садизмом» — схильністю отримувати дрібне задоволення від чужих невдач чи роздратування. Натомість люди, які категорично не переносять гіркоту, виявилися більш емпатичними, чуйними та схильними до співпраці.

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Психологи пояснюють це теорією пошуку гострих відчуттів: еволюційно наш мозок асоціює гіркоту з отрутою, тому її вживання викликає мікросигнал тривоги в організмі. Для певних психотипів ця внутрішня напруга стає джерелом задоволення.

Чи варто підозрювати колег-кавоманів?

Незалежні експерти закликають не поспішати з висновками та не навішувати ярликів. Виявлений зв’язок є суто статистичним, а не причинно-наслідковим. Чорна кава не перетворює людину на психопата. Наші смаки формуються не лише психікою, а й генетикою (інтенсивність сприйняття гіркоти закладена в генах) та багаторічними культурними звичками.

Окрім психологічного підтексту, вибір чистої чорної кави має колосальні переваги для здоров’я:

Мінімум калорій: чашка чорної кави містить лише 2 ккал порівняно зі 120 ккал у солодких молочних напоях.

Захист клітин: кава є потужним джерелом антиоксидантів.

Спортивне пальне: кофеїн покращує витривалість та концентрацію, якщо вживати його помірно (3–4 чашки на день).

Зрештою, психологи наголошують: рутина та ранковий ритуал часто важливіші за сам напій. Справжня картина нашої особистості складається з вчинків та ставлення до людей, а не з кількості цукру в чашці.

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Нагадаємо, фахівець зі здорового харчування Віктор Мандзяк спростував міфи про небезпеку кави натщесерце та на основі наукових досліджень довів, що вона насичує організм вологою не гірше за воду.

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