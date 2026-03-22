Дональд Туск і Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в Євросоюзі давно підозрювали представників Угорщини у роботі на Москву.

Так він прокоментував у мережі Х новину про те, що очільник угорського МЗС Петер Сіярто регулярно інформував свого російського колегу Сергія Лаврова про те, що планують на засіданнях ЄС.

«Новина про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄС у всіх деталях, не повинна нікого дивувати. Ми давно маємо підозри щодо цього», — написав Туск.

Реклама

При цьому польський прем’єр зауважив, що присутність представників Угорщини на засіданнях ЄС змушує його не говорити зайвого.

«Я беру слово лише за крайньої необхідності та кажу рівно стільки, скільки потрібно», — додав він.

Нагадаємо, напередодні видання The Washington Post з посиланням на нинішніх та колишніх посадовців європейської безпеки повідомило, що протягом багатьох років уряд Угорщини під керівництвом Віктора Орбана надавав Москві інформацію про делікатні дискусії в ЄС.

Зокрема, міністр закордонних справ Сіярто під час перерв у засіданнях ЄС регулярно телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову, щоб надавати Кремлю «живі звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення.