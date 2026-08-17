Людям довелося тікати морем: країну ЄС охопили страшні лісові пожежі

Фото: Лісові пожежі / © Associated Press

Реклама

У неділю вдень на грецькому острові Саламін, що розташований неподалік Афін, майже одночасно спалахнули дві сильні лісові пожежі. Унаслідок стихії щонайменше двоє людей загинули, ще понад 10 дістали травми або отруєння чадним газом.

У країні терміново розгорнули масштабну рятувальну операцію, аби зупинити вогонь і не дати двом осередкам з’єднатися. Про це пише BBC.

Реклама

Масштабні пожежі у Греції: є загиблі

Перший сигнал про займання надійшов о 14:40 за місцевим часом з південного району Перістерія. Сильний вітер миттєво підхопив полум’я та поніс його житловою та лісовою зоною. Менше ніж за 20 хвилин ще один осередок спалахнув на сході острова — у містечку Селінія.

Реклама

Причини виникнення обидвох пожеж наразі залишаються невідомими.

На боротьбу зі стихією кинули близько 200 вогнеборців, 50 пожежних машин, спецавіацію, а також водовози та будівельну техніку. Основна мета рятувальників полягала у тому, аби вогонь не перекинувся через гірський хребет і не з’єднав дві пожежі в одну.

Представник пожежної служби Василіос Ватракоянніс підтвердив інформацію про двох загиблих людей. Їхні тіла на місці пожежі знайшли рятувальники. За попередніми даними, це могло бути подружжя.

Стихія завдала шкоди й іншим жителям. Міністр охорони здоров’я Греції Адоніс Георгіадіс повідомив, що ще щонайменше 10 людей дістали опіки або симптоми отруєння димом.

Реклама

До вечора рятувальникам вдалося взяти під контроль осередок у Селінії, а також закінчити першочергову евакуацію.

Оскільки на острові з населенням близько 37 тисяч осіб мешкає багато людей літнього віку, евакуацію проводили й морем. Понад 500 мешканців вивезли суднами.

Події на Саламіні — лише частина масштабної хвилі лісових пожеж, що накрила Європу цими вихідними. У Бельгії пожежники вже третій день поспіль приборкують полум’я у найбільшому природному заповіднику країни О-Фань, а в Хорватії нова лісова пожежа вирує вже кілька днів.

Україна відправила рятувальників до Франції

Нагадаємо, 31 липня вранці за дорученням президента України Володимира Зеленського до Франції вирушив зведений загін із 70 українських рятувальників і 15 спеціалізованих авто для допомоги у боротьбі з лісовими пожежами.

Реклама

Франція стикнулася з найсильнішими лісовими пожежами з часів Другої світової війни, які вже знищили понад 116 тисяч гектарів рослинності, зокрема близько 42 тисяч гектарів на південному заході між Бордо та Атлантичним океаном.

Масштабна евакуація сотень тисяч мешканців стала найбільшою в історії країни у мирний час, причому через наближення полум’я деяким довелося рятуватися на човнах. На південному заході вперше зафіксували «вогняні хмари», які створюють власні вітри й блискавки, спричиняючи нові осередки вогню.

Новини партнерів