"Людяність вища за війну": Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію з Олешків

Перша леді США Меланія Трамп / © Associated Press

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Перша леді США Меланія Трамп опублікувала нове повідомлення після завершення гуманітарної операції з порятунку мешканців окупованих Олешків на Херсонщині. Вона назвала цю подію доказом того, що людяність може перемагати війну.

Про це написала Меланія Трамп у соцмережі X.

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Що Меланія Трамп сказала про порятунок мешканців Олешків

Свою заяву перша леді США почала словами «Надія на сталий мир». Вона наголосила, що події в Олешках доводять можливість поставити людяність вище за воєнне протистояння.

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«Олешки доводять, що ми можемо поставити людяність вище за війну. Разом ми можемо побудувати мирну планету — світ, сповнений надій для наших дітей», — написала Меланія Трамп.

Це вже не перша її публічна реакція на гуманітарну операцію. Напередодні завершення місії перша леді США повідомляла, що українські та російські команди працюють на місці і доправляють допомогу. Вона також розповідала про підготовку мешканців до евакуації та наголошувала, що гуманітарні заходи відбуваються відповідно до домовленостей між Києвом і Москвою.

Гуманітарна місія в Олешках завершилася успішно

Нагадаємо, 31 жовтня омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що мешканці Олешків перетнули кордон і гуманітарна місія завершилася успішно. Він подякував Меланії Трамп за сприяння, координацію та особисту залученість до всіх етапів операції.

За словами Лубінця, домовленості передбачали не лише доставлення гуманітарної допомоги до окупованого міста, а й організацію безпечного виїзду цивільних. У межах місії вдалося врятувати людей різного віку, зокрема 94-річну людину та дитину віком трохи більше року, а також їхніх домашніх улюбленців.

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Меланія Трамп не уточнила, чи планує й надалі брати участь у подібних гуманітарних ініціативах. Однак у своєму новому повідомленні вона наголосила на надії на тривалий мир і можливості побудувати безпечніше майбутнє для дітей.

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