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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2026
Час на прочитання
3 хв

Люди бояться чуми, а владі не вірять: що відбувається у російському місті після смерті молодої лаборантки

CNN поспілкувалося з жителями Шелехова, де мешкала і померла Шипіловав, а також сусідніх Іркутська й Ангарська.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Росія.

Росія. / © Associated Press

Сибірське місто Шелехов в Іркутській області опинилося в центрі світової уваги через побоювання спалаху чуми. Водночас серед місцевих жителів ширяться скептицизм і недовіра, адже вони живуть без достовірної інформації від влади, бо не набагато більше, ніж повідомляють новини та чутки в інтернеті.

Що відбувається у російському місті та як реагують люди, читайте у матеріалі СNN.

У Росспоживнагляді заявила, що 28-річна Дар’я Шипілова померла від пневмонії «невідомого» походження. І хоч відомство применшило ймовірність зв’язку хвороби з її роботою у науково-дослідному інституті, однак поспішило ізолювати людей, які контактували з лаборанткою.

Російський медик, який анонімно поспілкувався з незалежним виданням Lyudi Baikala, засумнівався в заяві служби про те, що хвороба і смерть жінки не була пов’язана з її роботою. За його словами, для лабораторного підтвердження може знадобитися до десяти днів, адеж визначити збудника вже наступного дня після розтину неможливо.

Що кажуть про чуму місцеві мешканці

Одна з мешканок, яка назвалася Євгенією, розповіла CNN, мовляв, все здається «нормальним, ніби нічого не сталося», але і вона, і її знайомі не довіряють публічним заявам влади. 36-річна жінка запевнила, що не панікує, але розповіла: її подруга-фармацевт повідомила, що після появи чуток про чуму люди почали скуповувати антибіотики.

Водночас інша місцева жителька, 26-річна Катерина, каже, що не бачить причин для тривоги, адже всіх, хто контактував із лаборанткою, ізолювали. За її словами, люди «живуть звичайним життям», «не піддаються божевіллю» і дотримуються заходів безпеки.

Своєю чергою, фармацевтка з Іркутська Катерина, розповіла, що в аптеці, де вона працює, стався розпродаж «масок, антисептиків та антибіотиків тетрациклінового ряду». Мовляв, люди запасалися «про всяк випадок».

25-річна Юлія розповіла, що людей уже «нічим не здивуєш». За її словами, інформації завжди бракує, і така ситуація, ймовірно, характерна для всіх регіонів Росії.

Жителі Шелехов розповіли виданню Lyudi Baikala, що в п’ятницю ввечері до будинку в Іркутську, де, ймовірно, мешкала померла Дар’я Шипілова, приїхали три автомобілі. Люди в помаранчевих захисних костюмах і протигазах почали дезінфікувати під’їзди. Одна з мешканок згадала, що запах був нестерпним.

За її словами, прибулі представилися працівниками Росспоживнагляду й повідомили, що лаборантка померла від смертельного вірусу, однак інших подробиць не розповіли. CNN не зміг незалежно підтвердити цю розповідь.

Водночас, пише CNN, один із жителів Іркутська в Telegram іронічно висміяв евфемізми, якими російська влада описує неприємні події. Він навів приклади: вибух називають «хлопком», рецесію — «негативним зростанням», пожежу — «димом», а відступ — «жестом доброї волі».

Коментуючи ситуацію з можливою чумою, чоловік саркастично зауважив, що її могли б назвати «пневмонією невідомого походження».

«Кожен, хто захворіє на цю пневмонію невідомого походження, повинен загорнутися в простирадло та повзти на цвинтар. Але робіть це повільно, бо головне — не створювати проблем для влади», — написав він.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що в Іркутській області стався випадок смерті від чуми. В Іркутській області вночі проти 2 жовтня померла 28-річна лаборантка, яка могла заразитися після того, як під час роботи розбила пробірку зі збудником небезпечної інфекції. Її госпіталізували з тяжкою пневмонією, але за кілька днів вона померла.

Після її смерті влада Іркутської області вжила карантинних заходів — обмеження запровадили у кількох медичних закладах регіону. Втім, у Кремлі проблеми не бачать і навіть поспішили заспокоїти росіян та порадили довіряти «виключно офіційній інформації» від «Роспотребнадзора».

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