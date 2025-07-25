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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Люди горіли живцем: на Кіпрі та в Туреччині зростає кількість жертв масштабних лісових пожеж

Країни перебувають під впливом сильної спеки, яка тримається вже кілька днів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Лісова пожежа.

Лісова пожежа.

Внаслідок великих лісових пожеж на Кіпрі загинуло дві людини, а в сусідній Туреччині кількість загиблих зросла до 12 осіб. Займання сталися через сильну спеку - температура сягнула понад +44°C.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Пожежа, яка розпочалася два дні тому за межами Лімасола на півдні Кіпру, швидко поширилася через сильний вітер і охопила низку гірських сіл на північ від цього міста. За інформацією поліції, тіла двох загиблих знайшли в згорілому автомобілі.

Пожежі стали найсильнішими на острові за понад півстоліття. Вони спустошили великі території на півдні Кіпру, зокрема, сільськогосподарські угіддя, знищили десятки будинків у сільських громадах за межами Лімасола в горах Троодос, залишивши без житла сотні людей.

Щонайменше шість окремих лісових пожеж палають у Туреччині. Вже понад п’ять днів країну охопила спека - температура коливається на 6-12 градусів вище сезонної норми. Міністр сільського та лісового господарства Ібрагім Юмаклі заявив, що сильний вітер та велика спека створюють «надзвичайно небезпечні» умови по всій країні.

Десять пожежників загинули в середу під час боротьби з пожежею в західній провінції Ескішехір, а 14 отримали поранення. Вони згоріли живцем, коли полум'я раптово змінило напрямок, внаслідок чого їх

Згодом вогонь поширився на центральну провінцію Афьонкарахісар, де було евакуйовано кілька міст і сіл. У чорноморській провінції Сакар'я через лісову пожежу закрили ключову автомагістраль та евакуювали кілька сіл і невеликих міст.

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