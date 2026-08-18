Люди підтримали матір-убивцю трьох дітей: для її батьків зібрали понад $800 тис.

Ліндсі Кленсі, яка задушила трьох своїх дітей / © Associated Press

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У Массачусетсі триває гучний судовий процес над Ліндсі Кленсі, яка задушила трьох своїх дітей. Попри жорстокість злочину, небайдужі зібрали понад 800 тис. дол. для батьків жінки, які виснажили власні заощадження через підтримку доньки.

Про це пише Fox News.

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Кленсі визнала, що задушила трьох своїх дітей — 5-річну Кору, 3-річного Доусона та 8-місячного Каллана. Їй висунули три обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

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Сторона захисту наполягає, що жінка не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, оскільки під час скоєння злочину, зокрема, страждала від післяпологового психозу та інших психічних розладів. Адвокати також заявляють, що стан Кленсі міг погіршитися через численні медикаменти, які їй призначали.

Тим часом сума пожертв для батьків жінки — Паули та Майка Масгроувів — уже перевищила 830 тис. дол. Організатори встановили кінцеву мету збору на рівні 2 млн дол. Судячи з інформації на сторінці кампанії, її започаткували шість днів тому.

Зазначається, що зібрані кошти призначені виключно для батьків Кленсі, які «роками несли витрати на поїздки, проживання та повсякденне життя, необхідні для того, щоб залишатися поруч із донькою, витрачаючи заощадження, які вони накопичували протягом усього життя».

Масгроуви не залишали доньку протягом усього судового процесу. Якщо Кленсі визнають винною, їй може загрожувати довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення.

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«Цей збір не вимагає від когось поділяти свою думку щодо Ліндсі чи кримінальної справи. Він лише закликає донорів визнати надзвичайний фінансовий тягар, який її батьки несуть просто через те, що продовжують бути поруч із нею», — йдеться на сторінці збору.

Підтримати родину вирішили люди з різних країн світу. Один із донорів написав: «Надсилаю любов із Белізу, Центральна Америка», інший залишив повідомлення «Надсилаю любов з Австралії», а жертводавець із Великої Британії написав: «Надсилаю підтримку». Загалом кількість таких внесків сягає десятків тисяч.

«Зрештою ця справа завершиться. Яким би не був результат, Майку та Паулі все одно доведеться збирати докупи життя, які вони поставили на паузу заради того, щоб бути поруч із донькою. Вони не повинні зустрічати це майбутнє без фінансової основи, яку вони будували десятиліттями».

Нагадаємо, Кленсі у січні 2023 року задушила трьох своїх малолітніх дітей, після чого намагалася накласти на себе руки і залишилася паралізованою. Адвокати та колишній чоловік підсудної наполягають на її невинності через психічне захворювання, запевняючи, що жінка страждала на післяпологовий психоз та біполярний розлад і вбила дітей через голоси в голові, які наказували це зробити. Захист доводить, що медики не надали Кленсі належної допомоги попри скарги на нав’язливі думки, через що пара судиться з лікарнями.

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