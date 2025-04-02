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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Люди стають їжею для ведмедів": Фіцо дав дозвіл на масове знищення

Словаччина є домом для чисельної популяції ведмедів у гірських районах, де їхня кількість становить від 1000 до 3000 особин.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ведмідь

У Словаччині уряд дозволив відстріл ведмедів / © Freepik

У середу, 2 квітня, уряд Словаччини схвалив відстріл 350 ведмедів цього року після серії нападів цих звірів, популяція яких значно зросла за останні роки.

Про рішення словацького уряду повідомив прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо, передає Reuters.

«Ми не можемо жити в країні, де люди боятимуться ходити в ліс, де люди стануть їжею для ведмедів», — сказав Фіцо під час прес-конференції, яка транслювалася в прямому ефірі у Facebook.

Минулого тижня ведмідь убив 59-річного чоловіка поблизу міста Детва у центральній частині країни, що стало останнім випадком із цілої серії нападів на людей за останні роки.

Словаччина є домом для чисельної популяції ведмедів у гірських районах, де їхня кількість становить від 1000 до 3000 особин.

Минулого року словацькі мисливці застрелили 144 ведмедів, що більше, ніж у попередні роки. У Словаччині торік зафіксовано 13 нападів ведмедів на людей.

Нагадаємо, торік подружжя з Білорусі під час туристичної мандрівки у горах Татрах у Словаччині несподівано зустрілося із ведмедем. Налякана жінка намагалася утекти від звіра, упала з крутого схилу і загинула.

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