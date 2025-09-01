Люди стали рідше займатися сексом, ніж будь-коли в історії — дослідження

Секс / © Freepik

Сексуальна активність у світі падає — про це свідчать результати General Social Survey, на які посилається The Wall Street Journal. Згідно з даними, у 1990 році 55% дорослих людей займалися сексом щонайменше раз на тиждень. До 2010-го показник впав до 46%, а у 2024 році — до 37%.

Дослідники наголошують, що зниження стосується всіх груп — незалежно від статі, віку чи сімейного стану. Особливо помітним стало зростання сексуальної пасивності серед молоді: чверть опитаних у віці 18–29 років заявили, що взагалі не мали сексу протягом року, що удвічі більше, ніж у 2010 році.

Аналітики пояснюють таку тенденцію зростанням використання смартфонів та соцмереж, поширенням порно, захопленням відеоіграми та зниженням рівня соціалізації. Це призводить до того, що люди менше відвідують вечірки та рідше заводять нові знайомства.

Експерти застерігають: зменшення інтимних контактів може негативно позначатися на психічному та фізичному здоров’ї, адже секс є важливою складовою якості життя.

