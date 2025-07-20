Люди стрибали за борт: в Індонезії спалахнуло судно з сотнями пасажирів

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Пасажирський теплохід “Barcelona 5” із 280 людьми на борту загорівся біля острова Талісе в Індонезії. Люди в паніці стрибали у воду, рятуючи себе від полум’я.

Про це повідомляє The Sun.

Дата публікації 17:27, 20.07.25 Кількість переглядів 14 В Індонезії спалахнуло судно "Barcelona 5"

Трагедія сталася вдень 20 липня поблизу провінції Північний Сулавесі. Судно прямувало з порту округу Талауд до міста Манадо, коли раптово спалахнуло полум’я. За попередніми даними, щонайменше четверо осіб загинули. Ще близько 150 людей вдалося врятувати, проте доля решти пасажирів залишається невідомою.

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Місцеві ЗМІ опублікували відео з місця події, на якому видно, як десятки пасажирів стрибають у воду, намагаючись втекти від вогню. Рятувальні служби продовжують пошукову операцію в акваторії навколо місця загоряння.

Індонезійська влада попереджає, що кількість жертв може зрости. Причини загоряння судна поки що не встановлені. На місце направлені додаткові сили пошуково-рятувальних підрозділів.

Раніше повідомлялось, 3 липня, рятувальники в Індонезії шукають 32 осіб, які зникли безвісти після аварії порома поблизу острова Балі. Судно KMP Tunu Pratama Jaya затонуло напередодні ввечері невдовзі після виходу з порту Кетапанг у місті Баньювангі на Східній Яві.