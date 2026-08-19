Люди тікали від авто: у Польщі п’яний українець розтрощив 10 машин

У Польщі п'яний українець пошкодив 10 машин біля пляжу / © Поліція Польщі

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У польському селищі Жечиці біля озера Дзержно Дуже 30-річний українець за кермом Volvo пошкодив 10 припаркованих авто. П’яного водія самі очевидці затримали ще до приїзду поліції.

Про це повідомляє RMF24.

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Зазначається, що інцидент стався в суботу, 15 серпня, близько 16:00 в районі вулиці Пяскової. За даними правоохоронців, водій Volvo врізався у припаркований біля пляжу транспорт.

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Загалом пошкоджень зазнали десять машин: два кемпери та вісім легкових автомобілів, власники яких приїхали з Рибніка, Глівіце, Хожува, Водзислава-Шльонського, а також із Лодзинського та Опольського воєводств.

Свідки розповіли, що змушені були тікати від машини, яка рухалася на великій швидкості. Згодом Volvo застрягло між припаркованими автівками. Тоді відпочивальники забрали у водія ключі та здійснили громадянський арешт.

Перевірка показала, що вміст алкоголю в крові чоловіка перевищував 1,8 проміле. Крім того, з’ясувалося, що він уже мав діючу судову заборону на керування транспортними засобами. Під час затримання громадянин поводився агресивно.

У Польщі п’яний українець пошкодив 10 машин біля пляжу / © Поліція Польщі

Унаслідок події ніхто з людей не постраждав, медична допомога нікому не знадобилася. На місці працювали екіпажі дорожньої поліції та судово-медичний технік. Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння під час дії судової заборони карається позбавленням волі на строк до восьми років.

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Нагадаємо, у польському місті Сехніце водій Audi A4 у стані алкогольного сп’яніння влетів у дерево, перевозячи в салоні та багажнику сімох громадян України. Унаслідок аварії четверо пасажирок опинилися в лікарні, а жінка з багажника дістала тяжкі травми хребта.

Раніше ми писали, що у Польщі примусово депортували 39-річного українця через домашнє насильство та погрози своїй партнерці. Правоохоронці встановили, що чоловік неодноразово потрапляв у поле зору силовиків.

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