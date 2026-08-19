ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
238
Час на прочитання
2 хв

Люди тікали від авто: у Польщі п’яний українець розтрощив 10 машин

У Польщі нетверезий водій пошкодив 10 автівок біля озера. Його затримали відпочивальники.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
У Польщі п'яний українець пошкодив 10 машин біля пляжу

У Польщі п'яний українець пошкодив 10 машин біля пляжу / © Поліція Польщі

У польському селищі Жечиці біля озера Дзержно Дуже 30-річний українець за кермом Volvo пошкодив 10 припаркованих авто. П’яного водія самі очевидці затримали ще до приїзду поліції.

Про це повідомляє RMF24.

П’яний українець розбив 10 авто в Польщі — що відомо

Зазначається, що інцидент стався в суботу, 15 серпня, близько 16:00 в районі вулиці Пяскової. За даними правоохоронців, водій Volvo врізався у припаркований біля пляжу транспорт.

Загалом пошкоджень зазнали десять машин: два кемпери та вісім легкових автомобілів, власники яких приїхали з Рибніка, Глівіце, Хожува, Водзислава-Шльонського, а також із Лодзинського та Опольського воєводств.

Свідки розповіли, що змушені були тікати від машини, яка рухалася на великій швидкості. Згодом Volvo застрягло між припаркованими автівками. Тоді відпочивальники забрали у водія ключі та здійснили громадянський арешт.

Перевірка показала, що вміст алкоголю в крові чоловіка перевищував 1,8 проміле. Крім того, з’ясувалося, що він уже мав діючу судову заборону на керування транспортними засобами. Під час затримання громадянин поводився агресивно.

У Польщі п’яний українець пошкодив 10 машин біля пляжу / © Поліція Польщі

У Польщі п’яний українець пошкодив 10 машин біля пляжу / © Поліція Польщі

Унаслідок події ніхто з людей не постраждав, медична допомога нікому не знадобилася. На місці працювали екіпажі дорожньої поліції та судово-медичний технік. Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння під час дії судової заборони карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Українці в Польщі — останні новини

Нагадаємо, у польському місті Сехніце водій Audi A4 у стані алкогольного сп’яніння влетів у дерево, перевозячи в салоні та багажнику сімох громадян України. Унаслідок аварії четверо пасажирок опинилися в лікарні, а жінка з багажника дістала тяжкі травми хребта.

Раніше ми писали, що у Польщі примусово депортували 39-річного українця через домашнє насильство та погрози своїй партнерці. Правоохоронці встановили, що чоловік неодноразово потрапляв у поле зору силовиків.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie