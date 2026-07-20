Люди застрягли у пастці над прірвою на підвісних гондолах: деталі інциденту

Рятувальна операція з канатної дороги в Німеччині / © Служба пожежної охорони Саарбрюкена

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У німецькому Саарбрюкені 19 липня сталася надзвичайна ситуація на канатній дорозі через обрив троса. Там 18 дорослих і дітей опинилися заблокованими на значній висоті у підвішених гондолах.

Про це повідомляє Spiegel.

За даними пожежної служби, через обрив троса механізм канатної дороги вийшов з ладу, внаслідок чого рух зупинився, а дорослі та діти опинилися заблокованими у підвішених кабінах.

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На місце події оперативно прибули рятувальники, які розпочали евакуацію пасажирів.

Оскільки частина гондол розташовувалася на значній висоті, до рятувальної операції залучили спеціалізовані висотно-рятувальні команди професійної пожежної служби. Фахівці спускалися до людей на мотузках.

Приблизно через півтори години всіх 18 пасажирів вдалося успішно евакуювати. За даними рятувальників, ніхто не постраждав.

Наразі фахівці встановлюють причини технічної несправності канатної дороги.

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До слова, взимку в Карпатах рятувальники ДСНС дві години знімали з зупиненого крісельного підйомника на горі Захар Беркут 78 людей, серед яких було 39 дітей. До операції залучили 76 фахівців та 13 одиниць спецтехніки.

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