Люди застрягли в минулому: найдивніші заборони, які досі діють у найсуворішому британському селі

Вентворт називають найсуворішим селом Великої Британії / Ілюстративне зображення / © Фото з відкритих джерел

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Історичне поселення в Південному Йоркширі у Великій Британії здобуло славу місця з найжорсткішими вимогами до місцевих жителів та підприємців. Але попри значні обмеження, британці мріють оселитися в цій унікальній локації, щоб насолоджуватися її бездоганною естетикою.

Про дивовижні місцеві порядки розповідає видання LadBible.

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Естетика фасадів: зелені двері та ідеальна симетрія

Кожен охочий переїхати до Вентворта повинен назавжди забути про можливість пофарбувати свої двері в будь-який інший колір, окрім фірмового зеленого. Цей особливий відтінок є обов’язковим для підтримання строгої візуальної одноманітності всього житлового комплексу.

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Керівник маєтку Александр Девіс-Террі пояснює, що саме такий колір безпомилково вказує на приналежність нерухомості до історичного поселення. Він визнає, що дизайн може подобатися не всім, проте багатьох людей приваблює високий статус життя на цій території.

«Уніформа» будинків поширюється також на вікна, які обов’язково мають бути пофарбовані виключно в білий або кремовий колір. Крім того, місцева адміністрація «рекомендує» мешканцям регулярно підстригати газони та підтримувати дерева в ідеальному стані.

Особливості оренди: вікові традиції та суворі ремонти

Усі будинки в селі зведені з місцевого пісковика медового кольору і доступні виключно для довгострокової оренди. Місцеві родини можуть передавати право оренди наступним поколінням, проте в разі переривання кровної лінії вартість проживання миттєво зростає.

Виконувати ремонтні роботи в старовинних котеджах дозволяється лише сертифікованим підрядникам, які добре знайомі з георгіанською архітектурою. Для збереження історичного вигляду майстри зобов’язані підтримувати абсолютну симетрію вікон, дверей та навіть водостічних жолобів.

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Комерція та рух: жодних фастфудів і обмеження швидкості

Комерційна нерухомість у Вентворті є рідкістю, тому тут абсолютно неможливо знайти магазини електронних сигарет чи кіоски з фастфудом. Натомість жителі користуються послугами єдиної сільської крамниці, однієї кав’ярні та двох традиційних пабів.

За словами пенсіонера Дейва Фентона, відсутність сучасних торгових точок створює унікальне відчуття подорожі в минуле. Місцевий траст уважно контролює кожну будівлю, гарантуючи, що підприємці не порушать загальний протокол села.

Наразі транспортний рух через поселення жорстко обмежений швидкістю у тридцять миль на годину. Проте через великий наплив туристів місцеві жителі активно вимагають зменшити ліміт до двадцяти миль для підвищення безпеки.

Нагадаємо, жінка купила будинок на півдні Лондона, але ід час будівельних робіт там виявили ймовірно людські кістки. Поліція на шість днів оточила її дім

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