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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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"Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала мою": ймовірна дочка Путіна опосередковано розкритикувала очільника Кремля

Луїза закінчила художню академію в Парижі та організовувала антивоєнні виставки, але ніколи не коментувала війну в Україні та можливу спорідненість із Путіним безпосередньо.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Луїза Розова

Луїза Розова / © Bild Russian в Telegram

Ймовірна дочка російського диктатора Володимира Путіна вперше поділилася своїми фотографіями та опосередковано розкритикувала главу Кремля.

Про це пише BILD_Russian.

Луїза Розова, ймовірна дочка Володимира Путіна, яка досі жила ніби в тіні, вперше відкрито говорить про свою сім’ю та життя у французькій еміграції. BILD зібрав її найважливіші заяви.

Луїза Розова народилася 3 березня 2003 року у Санкт-Петербурзі як Єлизавета Кривоногих. Її мати була, ймовірно, коханкою Путіна і після народження дівчинки раптово розбагатіла.

Сама Луїза закінчила художню академію в Парижі та організовувала антивоєнні виставки, але ніколи не коментувала війну в Україні та можливу спорідненість із Путіним безпосередньо. Також відомо, що у її свідоцтві про народження пустує графа «батько», але зазначено по батькові «Володимирівна».

Останніми роками Луїза завжди стежила, щоб у соцмережах не показувати повністю своє обличчя.

Тепер дівчина вперше виклала відкриті селфі і написала в одному з постів: «Так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала мою».

Водночас ім’я Путіна вона безпосередньо не називає.

До цього російська опозиція неодноразово критикувала Розову за публічне життя в соцмережах з елементами розкоші: вона викладала фото у дизайнерському одязі, літала на приватних літаках, працювала діджеєм у модних клубах.

Після лютого 2022 року, за її словами, вона залишила Росію, обірвала усі соціальні зв’язки і тепер живе у «золотій клітці»: «Я не можу пройтися улюбленим Петербургом. Не можу побувати в улюблених місцях та закладах».

Про страждання українських та російських сімей у цій війні вона не говорила жодного слова. Але й за межами Росії їй продовжували нагадувати про минуле: так, у червні російська художниця в еміграції Настя Родіонова відмовилася від співпраці з паризькими галереями, де антивоєнне мистецтво курувала Розова — саме та, хто нібито нажився на російському режимі.

Зараз Луїза вперше відреагувала на це безпосередньо словами: «Я справді винна у діях своєї сім’ї, яка навіть не чує мене?»

У червні BILD поговорив зі студентами академії ICART, яку Розова успішно закінчила, а також з художниками, які її знали за роботою в галереях. Загальна думка про неї була позитивна: «Дуже мила дівчина. Чи винна вона в тому, хто її батьки?»

Тепер у паризькій еміграції Луїза Розова намагається змінити свій імідж. У Instagram вона засуджує війну в Україні та критикує культ брендів, властивий дітям еліти: «Лляна сорочка без логотипу може передати більше правди, аніж дизайнерська шовкова сукня».

Нагадаємо, ТСН знайшла байстрючку диктатора Путіна в Парижі.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАЄМНА ДОЧКА ПУТІНА | ТСН ЗНАЙШЛА БАЙСТРЮЧКУ ДИКТАТОРА У ПАРИЖІ | ЕКСКЛЮЗИВ

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