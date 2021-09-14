Ліванський політик порівняв українок з повіями: посольство зажадало вибачень

Ексміністр пригадав, як пропонував ввезти до Лівану 10 тисяч російських або українських жінок.
Колишній міністр екології Лівану Віам Ваххаб, який очолює партію "Аль Таухід Аль Арабі", потрапив у скандал, порівнявши українок та росіянок з жінками легкої поведінки.
Про це інформує Alquds Alarabi Newspaper.
Ваххаб в ефірі місцевого телеканалу пригадав, як обговорював із президентом країни Мішелем Ауном відродження туризму в Лівані.
"Я сказав йому, якщо ми є країною проституції, дозвольте нам ввести 10 тисяч російських або українських жінок", — заявив Ваххаб і додав, що президент, почувши таку пропозицію, розсміявся.
اهم ٣ نقاط:— Nasser Fakih (@fakihn) September 12, 2021
وئام وهاب عم يحكي عن الدعارة ♂️
سمر بو خليل ما علقت على هالحكي المقرف
رئيس الجمهورية ضحك على النكتة pic.twitter.com/LsIF2aKbq7
Після хвилі критики у соцмережах, партія "Аль Таухід Аль Арабі" намагалася виправдати свого лідера. Там заявили, що Ваххаба "неправильно зрозуміли".
"Віам Ваххаб мав на увазі красу жінок із Росії та України, а не щось інше", — йдеться в повідомленні.
Своєю чергою посольство України в Лівані засудило висловлювання Ваххаба. У дипустанові наголосили, що слова політика принижують гідність громадян України, тому вимагають публічного вибачення.
Нагадаємо, що Верховна Рада заборонила показувати в рекламі оголені тіла і використовувати гендерні стереотипи.