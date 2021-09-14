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Ліванський політик порівняв українок з повіями: посольство зажадало вибачень

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Ліванський політик порівняв українок з повіями: посольство зажадало вибачень

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Ексміністр пригадав, як пропонував ввезти до Лівану 10 тисяч російських або українських жінок.

Колишній міністр екології Лівану Віам Ваххаб, який очолює партію "Аль Таухід Аль Арабі", потрапив у скандал, порівнявши українок та росіянок з жінками легкої поведінки.

Про це інформує Alquds Alarabi Newspaper.

Ваххаб в ефірі місцевого телеканалу пригадав, як обговорював із президентом країни Мішелем Ауном відродження туризму в Лівані. 

"Я сказав йому, якщо ми є країною проституції, дозвольте нам ввести 10 тисяч російських або українських жінок", — заявив Ваххаб і додав, що президент, почувши таку пропозицію, розсміявся.

Після хвилі критики у соцмережах, партія "Аль Таухід Аль Арабі" намагалася виправдати свого лідера. Там заявили, що Ваххаба "неправильно зрозуміли".

"Віам Ваххаб мав на увазі красу жінок із Росії та України, а не щось інше", — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою посольство України в Лівані засудило висловлювання Ваххаба. У дипустанові наголосили, що слова політика принижують гідність  громадян України, тому вимагають публічного вибачення.

Нагадаємо, що Верховна Рада заборонила показувати в рекламі оголені тіла і використовувати гендерні стереотипи.

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