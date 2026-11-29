Атака у порту Лівії / © "Схеми"

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Влада східної частини Лівії планує вимагати від України фінансову компенсацію за удар по порту Бенгазі.

Про це заявив міністр закордонних справ уряду, який контролює східну частину Лівії, Абдулхаді аль-Хвайдж, повідомляє Clash Report.

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За словами посадовця, його уряд вважає, що має «повне законне право вимагати компенсації та відшкодування» за завдані під час атак збитки.

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Аль-Хвайдж уточнив, що потенційні вимоги передбачатимуть фінансову допомогу родинам загиблих і постраждалим. Крім того, лівійська сторона наполягає на відшкодуванні шкоди, завданої портовій інфраструктурі та місцевим підприємствам.

Водночас представник східнолівійської влади не уточнив, яку саме суму планують вимагати від України. Також наразі невідомо, коли можуть висунути відповідні претензії та до якої інстанції збираються звертатися.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своїм колегою з Лівії після інциденту з кораблем РФ в порту Бенгазі.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні не приховувала роздратування через військові операції України проти російських суден у Середземному морі.

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