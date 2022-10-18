Ліз Трасс повідомила своє рішення щодо перебування на посаді прем’єр-міністерки Британії

Британська прем’єрка вибачилася за "помилки", але запевнила, що буде очолювати Консервативну партію на наступних загальних виборах.

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що має намір залишитися на своїй посаді, незважаючи на заклики низки парламентаріїв піти у відставку.

Про це вона заявила в понеділок, 17 жовтня, в інтерв'ю телеканалу ВВС.

"Я буду на чолі Консервативної партії на наступних загальних виборах. Я була обрана на цю посаду, щоб служити країні. Ми стикаємося з дуже складними часами, ми не можемо гаяти час на розмови про Консервативну партію замість того, щоб робити те, що повинні, - сказала Трасс.

Вона також визнала свої помилки і вибачилася.

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"Я дійсно хочу взяти на себе відповідальність і вибачитись за допущені помилки. Я хотіла допомогти людям впоратися з їхніми рахунками за електроенергію, вирішити проблему високих податків, але ми зайшли занадто далеко і занадто швидко. Я визнала це. Я призначила нового міністра фінансів з новою стратегією відновлення економічної стабільності", - наголосила прем'єрка.

Під помилками Ліз Трасс мала на увазі свої плани щодо зниження податків, які довелося скасувати, щоб стабілізувати економіку.

Водночас вона додала, що залишається відданою “низьким податкам і швидкому зростанню економіки”, але збереження економічної стабільності тепер є “пріоритетом”.

Нагадаємо, 47-річна Мері Елізабет "Ліз" Трасс стала новою прем'єр-міністеркою Великої Британії 6 вересня цього року. Політикиня не раз наголошувала, що повністю підтримує Україну та вважає, що російські війська потрібно витіснити з незаконно окупованих територій.

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