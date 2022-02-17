Ліжка з пацієнтами довелося ставити на вулиці: у Гонконгу стався лікарняний колапс через спалах COVID-19

Більшість нових випадків припадає на штам "Омікрон".
Пацієнти на вулиці. У Гонконгу стався лікарняний колапс через спалах коронавірусу.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 лютого.
Пацієнтам настільки бракує місць у шпиталях, що ліжка довелося ставити просто неба. Нині за різними підрахунками, близько 10 тисяч людей не можуть потрапити до лікарень, попри те, що потребують госпіталізації через COVID-19.
Зазначається, що у 7-мільйонному місті нині фіксують по 2-4 тисячі нових випадків на день. Але навіть це, переконують медики, велике навантаження на шпиталі. Більшість нових випадків припадає на штам "Омікрон". Й хоча влада визнає, що нині Гонконг проживає вже п'яту хвилю пандемії, однак загальноміський локдаун вводити не поспішають.
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