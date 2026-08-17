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Лобове зіткнення автівок: загинуло п’ятеро підлітків
В Ірландії сталася лобова аварія. Всі п’ятеро загиблих були хлопцями-підлітками. Їхні тіла доправили до лікарні, де мають провести посмертні експертизи.
На автомагістралі M9 у графстві Кілдер в Ірландії внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів загинули п’ятеро підлітків.
Про це повідомляє Lab Bible.
Ще чотири людини, серед яких троє жінок і хлопчик, дістали тяжкі травми та перебувають у лікарнях.
Аварія сталася біля третьої розв’язки M9 неподалік Аті. Екстрені служби отримали повідомлення про автомобіль, який рухався у південному напрямку смугою, призначеною для руху на північ.
Поліція підтвердила, що всі п’ятеро загиблих були хлопцями-підлітками. Їхні тіла доправили до лікарні, де мають провести посмертні експертизи.
Нагадаємо, смертельна автокатастрофа сталася в Угорщині. На трасі М3 перекинувся польський пасажирський автобус. Унаслідок нічної аварії загинули 12 людей, ще щонайменше 10 дістали поранення різного ступеня тяжкості.