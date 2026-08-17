Лобове зіткнення автівок: загинуло п’ятеро підлітків

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На автомагістралі M9 у графстві Кілдер в Ірландії внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів загинули п’ятеро підлітків.

Про це повідомляє Lab Bible.

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Ще чотири людини, серед яких троє жінок і хлопчик, дістали тяжкі травми та перебувають у лікарнях.

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Аварія сталася біля третьої розв’язки M9 неподалік Аті. Екстрені служби отримали повідомлення про автомобіль, який рухався у південному напрямку смугою, призначеною для руху на північ.

Поліція підтвердила, що всі п’ятеро загиблих були хлопцями-підлітками. Їхні тіла доправили до лікарні, де мають провести посмертні експертизи.

Нагадаємо, смертельна автокатастрофа сталася в Угорщині. На трасі М3 перекинувся польський пасажирський автобус. Унаслідок нічної аварії загинули 12 людей, ще щонайменше 10 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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