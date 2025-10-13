Лобове зіткнення потягів у Словаччині: міністр назвав ймовірну причину

Залізнична катастрофа на Сході Словаччини / © скрін з відео

На залізниці в Словаччині, в окрузі Рожнява, поблизу села Яблонов-над-Турньоу, зіткнулися два швидкісні потяги. За попередніми даними з місця події, ймовірною причиною катастрофи є людський фактор.

Про це йдеться на aktuality.sk із посиланням на міністрі внутрішніх справ Матуша Шутай-Ештока.

Також відомо, що поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про «загальну загрозу».

Міністр охорони здоров’я Каміл Шашко повідомив, що 69 постраждалих були оперативно доставлені до лікарень. Лікарні у Рожняві та Кошицях активували травматологічні плани.

Університетська лікарня імені Луї Пастера (UNLP) у Кошицях прийняла 33 пацієнти. За словами керівника клініки Растислава Бурди, четверо з них були у важкому стані з безпосередньою загрозою для життя.

Серед постраждалих є українець

Згодом стало відомо, що внаслідок зіткнення двох швидкісних потягів постраждав 20-річний українець, який отримує допомогу в місцевій лікарні. Наразі посольство України в Словаччині підтримує зв’язок з його матір’ю постраждалого. Водночас у відомстві не уточнили, у якому стані перебуває чоловік.

Ймовірне зловживання та загроза обвалу вагонів

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай-Ешток підтвердив, що обійшлося без жертв, але назвав інцидент «надзвичайною транспортною подією», спричиненою, ймовірно, збоєм людського фактора.

«За попередніми даними, не йдеться про системну помилку, а про збій людського фактора. Схоже, що один із машиністів локомотива припустився помилки і, ймовірно, не надав переваги в русі», — прокоментував міністр.

Одного машиніста перевірили на алкоголь та наркотики з негативним результатом. Іншого, через важкі травми, доставили гелікоптером до лікарні, де буде відібрано біологічний матеріал.

Повідомляється, що один із потягів після зіткнення залишився висіти над проваллям, тож існує загроза, що вагони зірвуться зі стрімкого схилу у глибоку ущелину. Поліція для документування використала дрон і 3D-сканер.

Після аварії генеральний секретар Асоціації промислових спілок і транспорту Андрей Ласз заявив, що однією з системних проблем є брак сучасних систем безпеки на залізниці.

«У Словаччині лише менше 250 км із загальних 3600 км колій обладнані сучасною системою безпеки ETCS. Ніде більше її немає. Якщо виходить з ладу людський фактор, і машиніст проїжджає світлофор на заборонний сигнал, ніщо не може запобігти зіткненню», — наголосив Ласз.

Він також закликаючи до негайної модернізації та діджиталізації транспортної інфраструктури Словаччини.