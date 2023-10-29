Лобове зіткнення пасажирських поїздів в Індії: багато загиблих та поранених (фото)

Щонайменше 10 людей загинули і близько 25 отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських поїздів.

У неділю, 29 жовтня, у штаті Андхра-Прадеш в Індії сталося зіткнення двох пасажирських потягів, які рухалися в зустрічних напрямках. Близько 10 людей загинуло, ще 25 отримали травми.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве міністерство залізниць.

За попередньою інформацією до зіткнення поїздів призвела “людська помилка”.

Один із електропотягів зупинився на колії через обрив тросу. У цей час у нього влетів швидкісний експрес, який рухався назустріч.

В результаті зіткнення з рейок зійшли два вагони та локомотив одного з поїздів.

Індійські залізниці є четвертою за величиною залізничною мережею у світі, державною монополією керує Залізнична рада. Правління підпорядковується федеральному міністерству шляхів сполучення.

Залізнична мережа переживає трансформацію вартістю 30 мільярдів доларів США з новими поїздами та сучасними станціями завдяки наполяганню прем’єр-міністра Нарендри Моді щодо покращення інфраструктури та зв’язку.

У неділю Моді повідомив на платформі соціальних мереж X, що розмовляв із міністром залізниць. "Влада надає всю можливу допомогу постраждалим", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно в Індії сталася найгірша залізнична катастрофа за два десятиліття, коли загинули близько 300 людей.

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