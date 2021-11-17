Лобстери на мільйон: митниця Гонконга затримала контрабандний делікатес, який везли до Китаю

За підозрою у контрабанді затримали 15 людей.
Лобстери на мільйон - митниця Гонконга затримала делікатес, який контрабандою намагалися ввезти до Китаю.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 листопада.
Зазначається, що нині у Піднебесній під забороною лобстери з Австралії. Вони потрапили до списку через конфлікт між країнами - австралійська влада наполягала на міжнародному розслідуванні походження коронавірусу, а Китаю ініціатива не сподобалася.
Тож чимало імпортних товарів з Австралії потрапили під заборону. Вартість вилучених лобстерів оцінюють у мільйон триста тисяч доларів. За підозрою у контрабанді затримали 15 людей.
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