Лобстери на мільйон: митниця Гонконга затримала контрабандний делікатес, який везли до Китаю

Лобстери на мільйон: митниця Гонконга затримала контрабандний делікатес, який везли до Китаю

За підозрою у контрабанді затримали 15 людей.

Лобстери на мільйон - митниця Гонконга затримала делікатес, який контрабандою намагалися ввезти до Китаю.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 17 листопада.

Зазначається, що нині у Піднебесній під забороною лобстери з Австралії. Вони потрапили до списку через конфлікт між країнами - австралійська влада наполягала на міжнародному розслідуванні походження коронавірусу, а Китаю ініціатива не сподобалася.

Тож чимало імпортних товарів з Австралії потрапили під заборону. Вартість вилучених лобстерів оцінюють у мільйон триста тисяч доларів. За підозрою у контрабанді затримали 15 людей.

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