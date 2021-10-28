Локалізувати вогонь не вдається: в австрійських Альпах вирує одна з найбільших лісових пожеж

Локалізувати вогонь не вдається: в австрійських Альпах вирує одна з найбільших лісових пожеж

Охоплена полум'ям площа збільшилася.

В австрійських Альпах вирує одна з найбільших лісових пожеж за всю історію цієї місцевості.

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Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 28 жовтня.

За три дні площа, охоплена полум'ям, збільшилася з 5 до 115 гектарів. Локалізувати вогонь пожежникам не вдається. Місцевість практично непрохідна – наземній техніці вкрай важко дістатись гірського масиву. Пожежу намагаються загасити вогонь з повітря - з 8 вертольотів.

Пожежники кажуть, якщо вітер змінить напрямок, то приборкати вогонь стане ще складніше і він почне загрожувати населеним пунктам.

Новини світу: в австрійських Альпах вирує одна з найбільших лісових пожеж за всю історію місцевості

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