Локалізувати вогонь не вдається: в австрійських Альпах вирує одна з найбільших лісових пожеж

Охоплена полум'ям площа збільшилася.
В австрійських Альпах вирує одна з найбільших лісових пожеж за всю історію цієї місцевості.
Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 28 жовтня.
За три дні площа, охоплена полум'ям, збільшилася з 5 до 115 гектарів. Локалізувати вогонь пожежникам не вдається. Місцевість практично непрохідна – наземній техніці вкрай важко дістатись гірського масиву. Пожежу намагаються загасити вогонь з повітря - з 8 вертольотів.
Пожежники кажуть, якщо вітер змінить напрямок, то приборкати вогонь стане ще складніше і він почне загрожувати населеним пунктам.