Локдаун для невакцинованих: в Австрії запроваджують жорсткі обмеження для нещеплених громадян

Карантин посилили через спалах коронавірусу в країні.
Локдаун для невакцинованих. Відсьогодні і до 25 листопада в Австрії запроваджують жорсткі обмеження для нещеплених громадян.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 листопада.
Зазначається, що їм заборонено виходити з дому без нагальної потреби. Ці заходи зачеплять близько третини населення Австрії, а це майже 2 мільйони громадян. Локдаун запровадили через спалах коронавірусу – понад 13 тисяч нових випадків було зафіксовано минулої доби. Повний курс щеплення пройшли 65% австрійців.
Карантинні обмеження також повернули в Нідерландах – вони стосуються сфери послуг, торгівлі та масових заходів. Скорочуються години роботи барів та ресторанів і навіть удома дозволено приймати не більше 4-х гостей. Це викликало протести у кількох містах, подекуди вони завершились сутичками з поліцією, 15 осіб затримали.