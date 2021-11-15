Локдаун для невакцинованих: в Австрії запроваджують жорсткі обмеження для нещеплених громадян

Локдаун для невакцинованих: в Австрії запроваджують жорсткі обмеження для нещеплених громадян

Карантин посилили через спалах коронавірусу в країні.

Локдаун для невакцинованих. Відсьогодні і до 25 листопада в Австрії запроваджують жорсткі обмеження для нещеплених громадян.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 листопада.

Зазначається, що їм заборонено виходити з дому без нагальної потреби. Ці заходи зачеплять близько третини населення Австрії, а це майже 2 мільйони громадян. Локдаун запровадили через спалах коронавірусу – понад 13 тисяч нових випадків було зафіксовано минулої доби. Повний курс щеплення пройшли 65% австрійців.

Карантинні обмеження також повернули в Нідерландах – вони стосуються сфери послуг, торгівлі та масових заходів. Скорочуються години роботи барів та ресторанів і навіть удома дозволено приймати не більше 4-х гостей. Це викликало протести у кількох містах, подекуди вони завершились сутичками з поліцією, 15 осіб затримали.

Новини світу: в Австрії запроваджують жорсткі обмеження для невакцинованих

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