Локдаун залишається: Велика Британія відтерміновує скасування COVID-обмежень

Очікувалося, що всі карантинні обмеження у Великій Британії скасують 21 червня.

Уряд Великої Британії вирішив на чотири тижні відтермінувати скасування карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з пандемією COVID-19.

Про це із посиланням на джерела в британському уряді повідомляє ВВС.

За даними видання, прем'єр-міністр країни Борис Джонсон оголосить про це рішення в понеділок, 14 червня. Після цього в Палаті громад відбудеться голосування щодо продовження дії локдауну.

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Зазначається, що 13 червня у Великій Британії зафіксували 7490 нових випадків зараження COVID-19 і вісім пов'язаних із цим захворюванням смертей. Середній показник хворих за останні сім днів проти минулого тижня зріс на 49%.

90% інфекцій у Великій Британії пов'язують з так званим "індійським" штамом коронавірусу (Delta), який вважають приблизно на 60% більше заразним, ніж "британський" варіант (Alpha).

11 червня у Великій Британії зафіксували 8 125 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищий показник в країні від 26 лютого.

Раніше вчені закликали уряд Великої Британії прискорити введення другої дози вакцини від COVID-19 і відкласти рішення щодо скасування обмежень від 21 червня.

Також читайте У Великій Британії помер перший вакцинований від коронавірусу чоловік Вільям Шекспір Вони стверджували, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу "B.1.617.2" продовжує поширюватися по всій країні, викликаючи збільшення кількості випадків захворювання. Ще в лютому британський прем’єр-міністр Борис Джонсон представив чотирьохетапний план виходу Англії з локдауну. Передбачалося, що всі законодавчі обмеження щодо соціальних контактів будуть зняті від 21 червня 2021 року. Нещодавно повідомлялося, що у Великій Британії кількість випадків так званого "індійського" штаму COVID-19 "B.1.617.2" за тиждень збільшилася понад удвічі. Новини світу: 100 мільйонів доз вакцин від COVID-19 – Британія допоможе бідним країнам

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