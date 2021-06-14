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Локдаун залишається: Велика Британія відтерміновує скасування COVID-обмежень

Локдаун залишається: Велика Британія відтерміновує скасування COVID-обмежень

Associated Press

Очікувалося, що всі карантинні обмеження у Великій Британії скасують 21 червня.

Уряд Великої Британії вирішив на чотири тижні відтермінувати скасування карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з пандемією COVID-19

Про це із посиланням на джерела в британському уряді повідомляє ВВС.

За даними видання, прем'єр-міністр країни Борис Джонсон оголосить про це рішення в понеділок, 14 червня. Після цього в Палаті громад відбудеться голосування щодо продовження дії локдауну.

Зазначається, що 13 червня у Великій Британії зафіксували 7490 нових випадків зараження COVID-19 і вісім пов'язаних із цим захворюванням смертей. Середній показник хворих за останні сім днів проти минулого тижня зріс на 49%.

90% інфекцій у Великій Британії пов'язують з так званим "індійським" штамом коронавірусу (Delta), який вважають  приблизно на 60% більше заразним, ніж "британський" варіант (Alpha).

11 червня у Великій Британії зафіксували 8 125 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищий показник в країні від 26 лютого.

Раніше вчені закликали уряд Великої Британії прискорити введення другої дози вакцини від COVID-19 і відкласти рішення щодо скасування обмежень від 21 червня. 