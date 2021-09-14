Лондон, Нью-Йорк, Сідней: які міста найкращі для життя та інвестицій у бізнес

Лондон, Нью-Йорк, Сідней: які міста найкращі для життя та інвестицій у бізнес

Інвестувавши у розвиток економіки країн, де розташовані ці міста, можна отримати посвідку на постійне проживання.

Лондон, Нью-Йорк, Сідней, Сінгапур та Цюрих визнали найкращими містами для життя та інвестицій у бізнес.

Про це йдеться у результатах дослідження компанії Henley & Partners, що займається плануванням проживання та громадянства.

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Компанія визначила 25 міст світу, де закордонні бізнесмени можуть отримати посвідку на постійне проживання за допомогою інвестиційних імміграційних програм. Фактично, щоб проживати в обраній країні, підприємець повинен вкласти гроші у її економіку.

Міста оцінювали за десятьома категоріями: спосіб життя, податки, освіта, нерухомість, охорона здоров'я, безпека, інфраструктура, стабільність, захищеність від COVID-19 та наявність інвестиційних імміграційних програм.

Лондон посів перше місце у рейтингу, оскільки його показники досягли найкращих результатів у сфері освіти, безпеки та стабільності. За результатами дослідження, Нью-Йорк відмінно підходить для бізнесу та освіти як глобальний центр фінансів та комерції, який пропонує доступ до понад 130 вищих навчальних закладів.

Сідней, Сингапур, Цюрих наступні у рейтингу. Зокрема, Сідней став першим за показником безпеки. Сингапур вирізняється низьким рівнем злочинності та простотою ведення бізнесу, а Цюрих - найвищим рівнем охорони здоров’я та стабільності.

Серед інших міст, визнаних комфортними для проживання та ведення бізнесу: Відень, Лісабон, Дубай, Рига, Лімасол, Афіни, Бангкок та Порт-Луї.

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