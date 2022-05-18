Лондон підтримує ідею міжнародного трибуналу над диктатором Путіним - очільниця МЗС Британії

Лондон підтримує ідею кримінального міжнародного трибуналу над російським президентом-диктатором Володимиром Путіним.

Зазначається, що трибунал має на меті судити очільника Кремля та інших російських лідерів за війну, яку вони розпочали 24 лютого 2022-го в Україні.

Таку думку висловила керівниця Мінстерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, пише The Guardian.

За її словами, Британія прагне знайти найефективніший спосіб переслідування тих, хто вчинив "жахливі військові злочини, зокрема зґвалтування, сексуальне насильство, невибіркові напади на цивільних осіб".

"Ми чітко усвідомлюємо, що Путін і всі ті, хто стоїть за жахливими військовими злочинами, які скоюються в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності, і ми дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом" - сказала Трасс.

Тасс каже, що Британія надіслала підтримку в Україну, щоб допомогти зібрати докази. Йдеться, зокрема, про свідчення свідків та відеодокази.

"Якщо трибунал допоможе це зробити, то Велика Британія безперечно розглядає можливість його підтримки" - каже британська міністерка закордонних справ.

Як повідомлялося, у Литві парламент проголосував за визнання Росії державою-терористкою. За відповідну резолюцію проголосували усі 128 депутатів Сейму. У литовському парламенті заявили, що кремлівський режим прагне знищити українську націю, тому такі дії мають бути визнані геноцидом, а Росія є державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

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