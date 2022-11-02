Лопнули чотири колеса: в аеропорту Іркутська здійснив аварійну посадку літак А-320 "Уральських авіаліній"

На борту перебувало 70 пасажирів та п'ять членів екіпажу.

В аеропорту Іркутська здійснив аварійну посадку літак А-320 "Уральських авіаліній".

У нього лопнули чотири колеса.

Про це повідомляє telegram-канал Baza.

Літак прилетів до Іркутська з Душанбе.

На борту перебувало 70 пасажирів та п'ять членів екіпажу.

Внаслідок аварійної посадки ніхто не постраждав.

Водночас вже півтори години над аеропортом кружляє ще один літак, який не може здійснити посадку через борт, що знаходиться на смузі.

Нагадаємо, у Росії продовжується мобілізація, незважаючи на заяви влади про її завершення.

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