Фронтмен Coldplay випадково показав зраду директора компанії: відео завірусилося у соцмережах

Камера «поцілунків» викрила роман CEO з HR-кою перед тисячами глядачів / © dailymail.co.uk

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Під час нещодавнього концерту Coldplay на стадіоні «Жиллетт» у Бостоні фронтмен гурту Кріс Мартін зненацька заскочив одну сором’язливу пару, повернувши до них свою «камеру поцілунків». Відео цього моменту, опубліковане в TikTok, миттєво стало вірусним. Воно набрало понад 19 мільйонів переглядів. Ймовірно, камера «викрила» виконавчого директора IT-компанії, який зраджував свою дружину з HR-менеджеркою.

Про це пише Daily Mail.

Сором’язливість чи роман

Кріс Мартін оглядав натовп за допомогою великого екрана, коли камера вихопила пару, яка обіймалася та погойдувалася в такт музиці. Побачивши себе на екрані перед тисячами глядачів, дует видавався наляканим.

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«О, подивіться на цих двох! О що?» — вигукнув Мартін, коли вони почали прикривати обличчя і ховатися за бар’єр.

Музикант пожартував, що у них «або роман», або вони просто дуже сором’язливі. Збентежена жінка закрила обличчя, а чоловік швидко пригнувся, намагаючись сховатися від камери.

Деякі пабліки повідомляють, що камера показала на весь стадіон, як директор IT-компанії Astronomer Енді Байрон стояв в обіймах із HR компанії Крістін Кебот. В цей самий час його дружина сиділа вдома з двома дітьми.

Світовий тур Coldplay

Наразі Coldplay перебувають у США в рамках свого рекордного світового туру Music Of The Spheres. Після виступів у Медісоні, Нешвілі та Маямі гурт повернеться до Великої Британії для серії серпневих концертів.

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Цей тур підтверджує їхній статус одних з найуспішніших артистів сучасності: Coldplay очолили список виконавців, які найбільше заробили на живих концертах цього року.

Нагадаємо, в Києві блогерка повідомила про нібито силову мобілізацію свого хлопця, 31-річного Дениса. За її словами, чоловіка зупинили невідомі у формі поліції, які без пояснень почали вимагати показати телефони та речі. Коли Денис спробував утекти, його затягнули до авто, а дівчину відштовхнули.