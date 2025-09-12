"Лови, фашисте!": убивця соратника Трампа залишив промовисті послання на гільзах

22-річний Тейлор Робінсон, підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка / © Associated Press

У п’ятницю, 12 вересня, американська влада офіційно підтвердила, що підозрюваним у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, який був близьком соратником Дональда Трампа, є 22-річний мешканець штату Юта Тайлер Робінсон. Серед доказів — покинута стрільцем зброя та набої із промовистими написами на гільзах.

Про це повідомив на пресконференції губернатор штату Юта Спенсер Кокс, передає ABC News.

«Я хочу подякувати членам родини Тайлера Робінсона, які вчинили правильно в цій справі та змогли доставити його до правоохоронних органів», — сказав він.

За словами Кокса, у четвер увечері друг родини зв’язався з офісом шерифа округу Вашингтон і повідомив, що Робінсон зізнався або натякнув, що вбив Кірка.

Слідчі опитали члена родини Робінсона, який сказав, що підозрюваний «став більш політично налаштованим в останні роки», сказав Кокс.

Як приклад він навів випадок, коли Робінсон прийшов на вечерю, і в розмові з іншим членом сім’ї згадав, що Кірк приїжджає до Університету долини Юти. Вони обговорили, чому він їм не подобається та які у нього погляди.

Серед доказів причетності до злочину була гвинтівка, знайдена в кущах біля будівлі, де сталася стрілянина, та декілька гільз з написами. На одній було написано: «Гей, фашисте, лови!» — що, за словами Кокса, «говорить саме за себе». На іншій — був приспів італійської антифашистської пісні «Bella, ciao», а ще на іншій було написано: «Якщо ти це читаєш, то ти гей, ха-ха-ха».

22-річного Робінсона утримують під вартою у в’язниці округу Юта. Очікується, що обвинувальні документи проти нього будуть подані на початку наступного тижня.

Губернатор штату додав, що не може сказати, чи співпрацює підозрюваний з правоохоронними органами.

За словами офіційних осіб, Тейлор Робінсон не був студентом Унверситету Юта, а проживав зі своєю родиною в місті Сент-Джордж, розташованому на півдні округу Вашингтон, приблизно за чотири години їзди від Орема, де сталася стрілянина.

Пресконференція відбулася невдовзі після того, як президент Дональд Трамп підтвердив, що підозрюваного у вбивстві затримано.

За словами Трампа, вийти на слід ймовірного убивці допоміг хтось із його близького оточення. Згодом він додав, що це був батько підозрюваного.

«Я сподіваюся, що його визнають винним, і сподіваюся, що він отримає смертну кару», — сказав американський президент.

Нагадаємо, повідомляючи про смерть Чарлі Кірка, який після поранення помер у лікарні, президент Трамп назвав цього праворадикального активіста «великим та навіть легендарним».