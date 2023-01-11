Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Український та російський омбудсмени під час переговорів у Туреччині домовилися про обмін полонених - Skу News

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
885
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Український та російський омбудсмени під час переговорів у Туреччині домовилися про обмін полонених - Skу News

Фото: Дмитро Лубінець facebook

Західні ЗМІ повідомляють, що омбудсмени України та Росії домовилися про обмін 40 полонених. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вдруге за добу провів зустріч з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

Він поінформував, що провів зустріч з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою, до якої приєдналися голова Великих Національних Зборів Турецької Республіки Мустафа Шентоп та головний омбудсман Туреччини Шереф Малкоч.

"Під час обговорення з турецької сторони прозвучали конкретні пропозиції щодо активізації вирішення гуманітарних питань. Туреччина, як партнер України, неодноразово демонструвала свою активну участь у вирішенні багатьох проблем, пов’язаних із збройною агресією Росії. Зокрема, вдалим кейсом була "зернова угода" щодо розблокування експорту українського зерна", - написав посадовець.

Як пише Skу News, омбудсмени України та Росії домовилися про обмін 40 полонених. Офіційного підтвердження цьому немає.

В інформаційному агентстві додають, що переговорили тривали 40 хвилин. Пізніше вони відвідають президентський палац Туреччини, де Таїп Ердоган виступить на конференції з промовою.

Раніше пані Москалькова повідомила в месенджері Telegram, що вони обговорювали надання гуманітарної допомоги громадянам двох країн. 

Туреччина заговорила про умови "зернового коридору"

Туреччина заговорила про умови "зернового коридору"

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
885
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація