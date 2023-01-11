Український та російський омбудсмени під час переговорів у Туреччині домовилися про обмін полонених - Skу News

Західні ЗМІ повідомляють, що омбудсмени України та Росії домовилися про обмін 40 полонених.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вдруге за добу провів зустріч з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він поінформував, що провів зустріч з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою, до якої приєдналися голова Великих Національних Зборів Турецької Республіки Мустафа Шентоп та головний омбудсман Туреччини Шереф Малкоч.

"Під час обговорення з турецької сторони прозвучали конкретні пропозиції щодо активізації вирішення гуманітарних питань. Туреччина, як партнер України, неодноразово демонструвала свою активну участь у вирішенні багатьох проблем, пов’язаних із збройною агресією Росії. Зокрема, вдалим кейсом була "зернова угода" щодо розблокування експорту українського зерна", - написав посадовець.

Як пише Skу News, омбудсмени України та Росії домовилися про обмін 40 полонених. Офіційного підтвердження цьому немає.

В інформаційному агентстві додають, що переговорили тривали 40 хвилин. Пізніше вони відвідають президентський палац Туреччини, де Таїп Ердоган виступить на конференції з промовою.

Раніше пані Москалькова повідомила в месенджері Telegram, що вони обговорювали надання гуманітарної допомоги громадянам двох країн.

Туреччина заговорила про умови "зернового коридору"

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