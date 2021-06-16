Луганські бойовики подякували Лукашенку за проведення слідчих дій з Протасевичем

У зверненні "генпрокурор" так званої “ЛНР” висловив вдячність за сприяння особисто білоруському президенту і КДБ Білорусі.
Подяку за можливість провести необхідні слідчі дії з колишнім головним редактором білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем було опубліковано в середу, 16 червня на сайті "прокуратури ЛНР". Про це повідомляє білоруський Telegram-канал “Наша Ніва”.
"Від імені Генеральної прокуратури Луганської Народної Республіки і від себе особисто висловлюю щиру подяку голові Республіки Білорусь Олександру Григоровичу Лукашенку, а також правоохоронним органам держави, зокрема, Комітету Державної Безпеки, за надану слідчому Генеральної прокуратури Луганської Народної Республіки можливість провести необхідні слідчі дії з колишнім головним редактором білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем", - йдеться в опублікованому зверненні.
У білоруському виданні зазначили, що в понеділок, 13 червня, очільник Слідчого комітету Білорусі Дмитро Гара заявив, що жодних запитів на проведення слідчих дій з Протасевичем з-за кордону не надходило.
Як повідомлялося раніше, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запросив бойовиків "ЛНР" до Білорусі для проведення слідчих дій із затриманим співзасновником Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем і його дівчиною, росіянкою Софією Сапегою.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше попередив білоруського президента Олександра Лукашенка про санкції через можливий візит бойовиків "ЛНР".