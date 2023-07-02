"Лука терорист": в Гаазі здійснили напад на будівлю посольства Білорусі – фото

У ніч проти 2 липня у Гаазі пошкодили будівлю посольства Білорусі – у будівлі розбили вікна, а стіни розмалювали написами. За підозрою у нападі на дипустанову затримали 31-річного чоловіка.

Про це повідомляє видання Omroep West.

На фотографіях видно червоно-чорні написи, зокрема: "Лука терорист" та "Живе Білорусь".

В Гаазі здійснили напад на будівлю посольства Білорусі. Фото: Omroep West.

Правоохоронці виставили кордон біля білоруського посольства і проводять розслідування.

Депутат від D66 Сьорд Сьордсма засудив напад.

"Як би справедливо ви не гнівалися на режим Білорусі, Росії чи інших країн, не нападайте на їхні посольства або резиденції. Ви нікому не допомагаєте і робите наших дипломатів у цих країнах більш вразливими", – сказав він.

Нагадаємо, у Бразилії розпочали розслідування через те, що російські шпигуни активно використовують паспорти країни.

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