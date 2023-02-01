Лукашенка із Зімбабве до Білорусі проводжала нафарбована коза (відео)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закінчив свій офіційний візит до Зімбабве.

У аеропорту білоруського диктатора проводжали співами та традиційними африканськими танцями. Проте родзинкою офіційного прощання стала коза – під час прощання Лукашенко пройшов повз місцеву роту почесної варти, у складі якої була коза. У тварини були нафарбовані роги, копита та хвіст.

Відомо, що Лукашенко поїхав до Зімбабве, щоб посилити економічну співпрацю між двома державами. Білорусь планує постачати туди сільськогосподарську техніку.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у понеділок, 30 січня, прибув із офіційним візитом до Зімбабве. Під час зустрічі йому на шию надягли "вінок" та влаштували "дикі танці" в аеропорту.

У свою чергу Лукашенко подарував подарував президенту Зімбабве білоруський трактор із бантом.

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