Лукашенка "повалили": епічне падіння диктатора на хокейному шоу (відео)

Олександр Лукашенко / © Associated Press

Реклама

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пережив епічне падіння під час хокейного матчу, який 27 грудня його команда проводила з командою Брестської області.

Відео з «поваленням» білоруського диктатора опублікував у своєму Telegram-каналі блогер Сергій Беспалов.

На опублікованому фрагменті хокейного шоу, які дуже полюбляє Лукашенко, видно, що хокеїст під номером «68» випадково врізається у спину свого партнера по команді під номером «01» — під ним традиційно виступає білоруський диктатор, якого підлабузники державних ЗМІ називають «першим».

Реклама

Після зіткнення з хокеїстом розтовстілий та незграбний Лукашенко випустив з рук ключку та загримів спиною об лід на весь свій зріст, вдарившись головою до ковзанки.

Як повідомляє видання «Зеркало», під номером «68» за команду Лукашенка грав Ярослав Чупріс, колишній хокеїст збірної Білорусі.

Після падіння Лукашенка гра на якийсь час припинилася, трибуни замовкли, а Чупріс одразу кинувся до диктатора, щоб допомогти йому підвестися на ноги. До місця інциденту під’їхали ще декілька гравців із команди Лукашенка.

Коментатор якийсь час не міг дібрати потрібних слів, але зрештою запропонував «підтримати першого номера».

Реклама

Пресслужба Лукашенка оминула увагою цей момент, але бадьоро відрапортувала, що хокейне шоу закінчилося з рахунком 5:5, а «несподівано» зрівняв рахунок у матчі син білоруського диктатора Микола Лукашенко, який закинув шайбу за три десяті секунди до кінця третього періоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час переговорів із представником США про звільнення політв’язнів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цікавився препаратом для схуднення.