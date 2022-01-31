Лукашенка звинувачують в геноциді: подано колективний позов до суду в Гаазі

Лукашенка звинувачують в геноциді: подано колективний позов до суду в Гаазі

Документ має обсяг 160 сторінок з правовим обґрунтуванням і 40 тисяч сторінок документів у додатку.

Польський адвокат Томаш Віліньський за підтримки правозахисних організацій подав до Міжнародного кримінального суду в Гаазі позов проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі білоруський опозиціонер Павло Латушко.

Позов пов'язаний із силовим придушенням протестів у Білорусі, тортурами і переслідуванням опозиції.

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У своїй заяві юридична фірма Вілінського закликає прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі розпочати розслідування. Окрім Олександра Лукашенка, в документі згадано голову КДБ Івана Тертеля, заступника міністра внутрішніх справ Миколу Карпенкова та інших представників силових структур. Білоруського диктатора та його поплічників звинувачують у геноциді і злочинах проти людяності.

Документ має обсяг 160 сторінок з правовим обґрунтуванням і 40 тисяч сторінок документів у додатку. Позов подано від імені великої кількості громадян Білорусі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, яким призначив проведення референдуму щодо внесення змін та доповнень до конституції Республіки Білорусь на 27 лютого 2022 року.

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