Лукашенка звинуватили в злочинах проти людяності: що чекає на білоруського диктатора

Частина злочинів була скоєна на території Литви, тому вони підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Уряд Литви офіційно направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) матеріали, які стосуються злочинів проти людяності, які було вчинено вищим керівництвом Білорусі. Тепер МКС зможе почати розслідування злочинів режиму Олександра Лукашенка щодо білорусів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Над збором доказів скоєних щодо білоруського народу злочинів працювала команда Народного антикризового управління (НАУ), яку очолює Павло Латушко. Зібрані документи було передано литовському уряду.

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Литва заявила, що є підстави вважати, що від травня 2020 року за вказівкою вищих посадових осіб Білорусі щодо населення країни вчиняються злочини проти людяності, включно з депортацією, переслідуваннями та іншими нелюдськими актами.

Литовський уряд також стверджує, що частина цих злочинів була скоєна на території Литви, тому вони підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

У чому звинувачують Лукашенка

"Ми ґрунтувалися на звіті Управління верховного комісара з прав людини ООН, де зазначено, що понад 300 тисяч білорусів було депортовано з території Білорусі, що становить 3,5 відсотка її населення. Ми фіксуємо, що на території Білорусі щодо білорусів створено атмосферу переслідувань, ненависті, вбивств, незаконного засудження. Тобто державна політика змушує білорусів залишати територію країни", - пояснив суть звинувачеь Павло Латушко.

Крім того, за його словами, на цьому режим Лукашенка не зупиняється і продовжує переслідувати білорусів і за межами країни.

"Це, наприклад, заочні вироки, позбавлення власності, переслідування родичів, які залишилися в Білорусі. Є й ментальне переслідування - тези про "втікачів" і "гострокопитних". Це категоризація населення. Злочини мають масштабний характер, мають бути оцінені, і за них має настати відповідальність", - вважає голова НАУ.

Коли судитимуть Лукашенка

Звернення Литви, яка є державою-учасницею Римського статуту, звільняє прокурора від необхідності запитувати дозвіл на розслідування від Палати попереднього провадження МКС.

Прокурор МКС Карім Хан у своїй заяві вже підтвердив отримання литовського звернення. Однак коли розпочнеться розслідування — невідомо. У статуті немає граничних термінів, які встановили би часові рамки для попереднього вивчення отриманих матеріалів.

Якщо прокурор усе ж таки почне розслідування ситуації щодо Білорусі, то вже від нього самого залежатиме, що відбуватиметься в рамках розслідування.

Голова НАУ Павло Латушко, упевнений, що МКС врешті-решт видасть ордер на арешт Лукашенка.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за депортацію українських дітей до РФ. Суд також видав ордер на арешт уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

До чого готується Лукашенко і що взагалі відбувається в Білорусі

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