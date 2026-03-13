Лукашенка звинувачують у злочинах проти людяності: розслідування МКС

Олександр Лукашенко

Міжнародний кримінальний суд (МКС) розпочав розслідування за звинуваченнями у злочинах проти людяності, скоєних режимом Олександра Лукашенка в Білорусі. Прокуратура МКС завершила попереднє розслідування за звинуваченнями у примусових депортаціях.

Про це повідомляє TVP World.

Примусові депортації є злочином проти людяності згідно з Римським статутом, який встановлює повноваження Міжнародного кримінального суду.

Попереднє розслідування виявило достатні підстави вважати, що з часів президентських виборів 2020 року, на яких Лукашенко вшосте оголосив себе переможцем, у Білорусі діє політика репресій.

У чому звинувачують режим Лукашенка

Сотні тисяч білорусів вийшли на вулиці на протести проти фальсифікації виборів, які були жорстоко придушені владою. За оцінками, близько півмільйона людей втекли з країни після репресій, багато з них шукали притулку в Литві, яка й передала справу до Міжнародного кримінального суду.

Хоча Білорусь не є учасницею МКС, Литва нею є, і суд постановив, що звинувачення підпадають під його юрисдикцію, оскільки деякі злочини були скоєні в Литві.

Прокуратура МКС знайшла достатні підстави вважати, що «широкомасштабний та систематичний напад на цивільне населення» був частиною державної політики, яка «заохочувалась або схвалювалася найвищими рівнями влади».

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала рішення МКС таким, що «відновлює надію на те, що верховенство права буде відновлено, що винні будуть притягнуті до відповідальності, а жертви матимуть право на правду та справедливість».

Нагадаємо, раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що повалення його режиму внаслідок операції на кшталт тієї, яку США здійснили у Венесуелі проти Ніколаса Мадуро, в Білорусі нереальне.