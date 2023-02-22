Лукашенко боїться бунту: у Білорусі школярів вчили розганяти акції протесту та користуватися зброєю

У білоруському місті Орша військові навчають учнів розганяти акції протесту.

Про це повідомляє Telegram-канал "Білорусь головного мозку".

Так, білоруські військові у повному екіпіруванні та з собаками показували школярам, як користуватися зброєю та придушувати акції протесту.

Зазначається, що такі навчання провели на базі окремої патрульної роти в/ч 5524.

Фото/Telegram: "Білорусь головного мозку"

Фото/Telegram: "Білорусь головного мозку"

У Мережі наголошують, що лукашенківський режим від 2020 року намагається змінити імідж силових структур, зокрема, створюється мережа "військово-патріотичних клубів".

Нагадаємо, колони з білоруською технікою вночі виїхали до кордону з Литвою.

За оцінками ISW, Росія може окупувати Білорусь до 2030 року.

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