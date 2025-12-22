Лукашенко будує унікальний завод боєприпасів для РФ: деталі секретного проєкту

Володимир Путін та Олександр Лукашенко / © Associated Press

У Білорусі стартувало закрите будівництво заводу з виробництва артилерійських снарядів для Росії. Проєкт під назвою «Ділянка» може посилити вогневі можливості агресора у війні проти України.

Про це заявив представник білоруської опозиційної організації BELPOL Володимир Жигар, повідомляє Укрінформ.

У Білорусі триває зведення масштабного підприємства з виробництва артилерійських і реактивних боєприпасів, яке працюватиме на потреби збройних сил Росії. Будівництво здійснюється в режимі секретності та передбачає виготовлення боєприпасів радянських стандартів, призначених для подальшого застосування у війні проти України.

За наявними даними, проєкт має назву «Ділянка» і був запущений у листопаді 2023 року. Він передбачає організацію повного виробничого циклу артилерійських і реактивних боєприпасів калібрів 122 і 152 мм.

«Кінцева продукція орієнтована на експорт і використання у війні проти України», — зазначив Жигар.

Завершення будівництва заплановане на грудень 2026 року. Очікується, що введення заводу в експлуатацію суттєво зміцнить матеріально-технічні можливості російської збройної агресії.

Проєкт був погоджений у закритому порядку за особистим рішенням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Його оператором визначено спеціально створене підприємство — «Завод корпусних виробів».

Серед засновників фігурують компанія «Волатавто» та державне підприємство «Завод точної електромеханіки», а загальний нагляд здійснює Військово-промисловий комітет Білорусі.

«Ми розглядаємо цей проєкт як інструмент глибшого втягування Білорусі у війну», — заявив представник BELPOL.

Виробничі потужності розміщені у Слуцькому районі Мінської області — на території колишнього військового арсеналу поблизу населених пунктів Павлівка та Шищиці.

Раніше з’являлися припущення про будівництво закритої військової бази, однак вивчення документації свідчить, що йдеться саме про промисловий об’єкт.

«Це не сховище і не позиційний район ракет. Це — індустріальний об’єкт», — наголосив Жигар.

Оскільки Білорусь не має власного виробництва ключових компонентів для вибухових речовин, новий завод буде залежним від зовнішніх постачань. Основними партнерами в межах проєкту називають Росію та Китай.

«Росія поставляє технологічні лінії… Китай забезпечує поставки лінії заливного спорядження… Також ведуться переговори з Іраном і Пакистаном», — повідомив Жигар.

До слова, 18 грудня Лукашенко заявив, що російський ракетний комплекс «Орешнік» уже розміщений у Білорусі та заступив на бойове чергування. За словами самопроголошеного президента, ракету інтегровано в систему оборони країни.